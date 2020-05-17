2020-05-17T19:14:47+03:00
Общество

На Большой воронежской экотропе установят памятник военному врачу

Фигура женщины, вырезанная из дерева, появится на ее могиле
Елена ФЕДЯШЕВА
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В скором времени на популярном туристическом маршруте «Большая воронежская экоторопа» появится необычный памятник, выполненный по проекту Алексея Саниева в мастером Виктором Доровским. Вырезанная из дерева фигура женщины появится на могиле военного врача Марии Плутахиной в Мокром логу. Мария Моисеевна погибла в 1942 году. Экологи решили увековечить ее память к 75-летию Победы.

- Скульптура выполнена из цельного дуба, и уже скоро будет установлена. Очень надеемся, что простоит долго, - отметили авторы проекта, представляя на странице сообщества во "Вконтакте" готовую к установке фигуру.

Действительно, дуб – порода очень прочная. Хочется верить, что туристы будут относиться к памятнику бережно, а не так, как относятся к природе Нагорной дубравы, где оставляют после себя кучи мусора и укатанную колесами внедорожников растительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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