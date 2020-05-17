В Воронежской области «Фолькваген» влетел под грузовик
В субботу, 16 мая, в 20.50 на 673 километре трассы «Дон» в Павловском районе 31-летний водитель «Фольксваген Поло», местный житель на полной скорости врезался в припаркованный на обочине грузовик «ДАФ» с ростовскими номерами. В результате столкновения легковушка практически полностью ушла под фуру. У нее срезало крышу и вырвало капот. В такой ситуации у водителя не было ни малейшего шанса выжить. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Сейчас сотрудники полиции выясняют, по какой причине водитель иномарки не заметил грузовик и не справился с управлением.
Похожая авария произошла сегодня утром в Воронеже. Там иномарка угодила между двух фур.
ИСТОЧНИК KP.RU