В Воронежской области «Фолькваген» влетел под грузовик

17 Май 2020 2020-05-17T14:08:48+03:00

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В субботу, 16 мая, в 20.50 на 673 километре трассы «Дон» в Павловском районе 31-летний водитель «Фольксваген Поло», местный житель на полной скорости врезался в припаркованный на обочине грузовик «ДАФ» с ростовскими номерами. В результате столкновения легковушка практически полностью ушла под фуру. У нее срезало крышу и вырвало капот. В такой ситуации у водителя не было ни малейшего шанса выжить. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, по какой причине водитель иномарки не заметил грузовик и не справился с управлением.

Похожая авария произошла сегодня утром в Воронеже. Там иномарка угодила между двух фур.

ИСТОЧНИК KP.RU