2020-05-17T12:03:53+03:00
Происшествия

В Воронеже «БМВ» расплющило между двух фур

Водитель и пассажир в больнице
Елена ФЕДЯШЕВА
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В начале седьмого утра 17 мая на Московском проспекте в Воронеже произошла страшная авария, последствия которой видели многие горожане. Фото с места событий они разместили в соцсетях. На этих кадрах – расплющенная между двух фур БМВ 530.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, иномарка двигалась по проспекту в направлении столицы. 35-летний водитель не правился с управлением и на огромной скорости влетел под припаркованные грузовики «МАН» и «Ивеко».

Как сообщают очевидцы, БМВ на скорости больше ста километров в час уходил от погони: его преследовала машина ДПС. Однако в полиции эту информацию не подтвердили. По предварительным данным, водитель и 23-летняя девушка-пассажир в ДТП получили тяжелые травмы, но остались живы. Их госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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