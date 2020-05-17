2020-05-17T11:06:29+03:00
Происшествия

Под Воронежем на мопеде разбился 83-летний пенсионер

Мужчина съехал с дороги в кювет
Елена ФЕДЯШЕВА
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За минувшие сутки на дорогах Воронежской области погибли четыре человека. Среди них водитель автомобиля и мопеда, а также пешеход.

В 18.30 в селе Волчанское Каменского района 46-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина опрокинулась. Водитель получил смертельные травмы.

В селе Пески Поворинского района 40-летний житель Краснодара на ВАЗе-21350 не заметил пешехода и сбил его. От полученных травм 40-летний местный житель скончался на месте ДТП.

Около 9 часов утра в тот же день в селе Хреновое Новоусманского района 83-летний мужчина на мопеде съехал с дороги в кювет. В результате аварии пенсионер погиб.

По всем случаям в полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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