Воронежский заповедник не примет посетителей до начала лета

17 Май 2020 2020-05-17T17:15:35+03:00

Этой весной заповедник не проводил ни одного мероприятия Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

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Администрация Воронежского заповедника продлила не приемный для посетителей период. Об этом сообщается на сайте. Предварительно музеи и экотропы не будут работать до 1 июня в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Если ситуация не изменится к лучшему, то экскурсионные объекты будут «заморожены» дольше.

Однако это не означает, что заповедник не работает вовсе.

- Обращаем ваше внимание, что заповедник не прекращает работу как природоохранное, научное и эколого-просветительское учреждение, - отметили в администрации учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU