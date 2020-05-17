Воронежский заповедник не примет посетителей до начала лета
Администрация продлила ограничительные меры из-за коронавируса
Этой весной заповедник не проводил ни одного мероприятияФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Администрация Воронежского заповедника продлила не приемный для посетителей период. Об этом сообщается на сайте. Предварительно музеи и экотропы не будут работать до 1 июня в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Если ситуация не изменится к лучшему, то экскурсионные объекты будут «заморожены» дольше.
Однако это не означает, что заповедник не работает вовсе.
- Обращаем ваше внимание, что заповедник не прекращает работу как природоохранное, научное и эколого-просветительское учреждение, - отметили в администрации учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU