На развитие сельских территорий в Воронежской области выделили больше миллиарда

17 Май 2020 2020-05-17T09:18:56+03:00

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В 2020 году на реализацию программы комплексного развития сельских территорий Воронежской области выделили 1 миллиард 123 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом, процент освоения средств в этот раз более высокий, что потребует активизации доведения средств до получателей.

По программе заявлено 54 объекта благоустройства, часть из них уже готовы на 80%. Это зоны отдыха, освещение территорий, пешеходные коммуникации, обустройство авто- и велопарковок, ограждение газонов, тротуаров, организация контейнерных площадок.

В этом году программу «Комплексное развитие сельских территорий» в рамках мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях добавили мероприятия по капремонту и ремонту автодорог.

ИСТОЧНИК KP.RU