В Воронежской области двое парней украли у пенсионера прицеп с зерном

16 Май 2020 2020-05-16T20:10:22+03:00

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В поселке Троицкий Таловского района двое парней украли у 79-летнего местного жителя прицеп с зерном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 16 мая.

Инцидент произошел 8 апреля. двух жителей поселка Красный 23 и 25 лет приехали в поселок Троицкий на автомобиле ВАЗ. Они знали, что пенсионер, который живет на улице Солнечной, хранит автомобильный прицеп «ВАР-3500» с зерном у себя в сарае. Тогда они решили похитить его. Парни пробрались на территорию домовладения пожилого мужчины, взломали замок на сарае и вывезли автоприцеп. Затем они увезли его на своей машине. Владелец имущества обратился в полицию.

Правоохранители отработали все возможные места продажи зерна и вышли на след подозреваемых. Парней задержали. Часть зерна они реализовали, а другую часть употребили в корм животным своих хозяйств.

По данному факту возбудили уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».Теперь молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU