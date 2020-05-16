2020-05-16T19:16:02+03:00
Происшествия

В Воронеже пропала 91-летняя пенсионерка

Женщина ушла из дома 15 мая, но назад так и не вернулась
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: группа поисково-спасательной организации «Регион 36».Фото: группа поисково-спасательной организации «Регион 36».
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В Воронеже начали поиски 91-летней Нины Бойко. Женщина ушла из дома на улице Кривошеина 15 мая, но назад так и не вернулась. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательной организации «Регион 36» в субботу, 16 мая.

Рост пенсионерки 153 см. У нее худощавое телосложение и седые волосы. В день исчезновения была в сером плаще, коричневых зимних сапогах. С собой женщина взяла коричневую клетчатую сумку.

Всех, кто что-либо слышал или знает о местонахождении Нины Бойко, просят звонить по телефонам: 8 980 345 90 35, 8 915 400 01 17 или 112. Сообщается также, что женщина дезориентирована. Волонтерам нужны люди для срочных поисков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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