В Воронеже пропала 91-летняя пенсионерка
В Воронеже начали поиски 91-летней Нины Бойко. Женщина ушла из дома на улице Кривошеина 15 мая, но назад так и не вернулась. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательной организации «Регион 36» в субботу, 16 мая.
Рост пенсионерки 153 см. У нее худощавое телосложение и седые волосы. В день исчезновения была в сером плаще, коричневых зимних сапогах. С собой женщина взяла коричневую клетчатую сумку.
Всех, кто что-либо слышал или знает о местонахождении Нины Бойко, просят звонить по телефонам: 8 980 345 90 35, 8 915 400 01 17 или 112. Сообщается также, что женщина дезориентирована. Волонтерам нужны люди для срочных поисков.
ИСТОЧНИК KP.RU