2020-05-16T19:07:04+03:00
Происшествия

В Воронеже пенсионерка отдала «сотрудникам службы безопасности банка» 270 тысяч

Женщина сказала мошенникам персональные данные
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже 68-летняя женщина лишилась 270 тысяч после телефонного разговора с мошенником. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 16 мая.

Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина заявил, что со счета горожанки пытались снять деньги. Он предложил женщине обезопасить ее средства. Для этого ей нужно было сказать ему персональные данные. Доверчивая местная жительница сообщила конфиденциальную информацию и лишилась сбережений.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции просят воронежцев не сообщать никому личную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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