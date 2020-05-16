2020-05-16T18:00:36+03:00
Общество

В Воронеже ушедшего из дома 11-летнего мальчика нашли в книжном магазине

С ребенком все хорошо
Юлия ДИДЕНКО
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Поисковики полагают, что обнаружить мальчика помогли ориентировки.Поисковики полагают, что обнаружить мальчика помогли ориентировки.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже 11-летнего мальчика, который ушел из дома накануне, 15 мая, нашли живым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье» в субботу, 16 мая.

Как пояснили волонтеры, им позвонила мама ребенка и сказала, что ее сына нашли в книжном магазине на улице Пушкинской. Что он там делал, остается загадкой. Поисковики полагают, что обнаружить мальчика помогли ориентировки, так как родителям сообщили о местонахождении школьника сотрудники магазина.

Сейчас с ребенком все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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