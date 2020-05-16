2020-05-16T17:20:28+03:00
Происшествия

В Воронеже ночью из подъезда угнали велосипед

Хозяйка обратилась в полицию
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже ночью 29-летняя местная жительница лишилась велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 16 мая.

Оказалось, что в ночь на 13 мая неизвестный пробрался в подъезд и украл из тамбура велосипед марки «Стерн». Похититель захватил с собой еще и аккумуляторную батарею. Владелица обратилась в полицию. Ущерб составил около 13 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность вора. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные имущественные преступления. Мужчину задержали. Он признал свою вину. Украденное он хранил у себя дома. В скором времени вещи вернут хозяйке.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похитителю грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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