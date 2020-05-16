Воронежский аэропорт возобновит чартерные рейсы в Сочи летом

16 Май 2020 2020-05-16T16:26:07+03:00

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Воронежский аэропорт возобновит прямые рейсы в Сочи. Об этом на своей личной странице в соцсети сообщил заместитель гендиректора воздушной гавани Андрей Шагунов. Из столицы Черноземья на курорт самолеты компании «Уральские авиалинии» начнут летать с 25 июня дважды в неделю. Полеты будут осуществляться до 24 сентября.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что воздушная гавань постепенно возвращается к работе в обычном режиме. В расписании уже возобновились некоторые рейсы в Москву. В ближайшее время в сетку вернутся маршруты в Казань и Санкт-Петербург, откроются новые рейсы в Тюмень. А запланированные ранее полётные программы авиакомпании «Победа» в Москву и Санкт-Петербург намечены на 21 июня. Продажа билетов уже открыта.

ИСТОЧНИК KP.RU