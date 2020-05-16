В Воронеже пропал 11-летний мальчик

16 Май 2020 2020-05-16T15:02:28+03:00

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В Воронеже волонтеры объявили о начале поисков 11-летнего Андрея Попова. Ребенок ушел из дома в Ленинском районе 15 мая. С этого момента о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Мальчик не уходил из дома раньше. Рост Андрея 140 см. У него худощавое телосложение, серо-зеленые глаза, светлые волосы и круглые очки. В день исчезновения он был в черной олимпийке Adidas с капюшоном, камуфляжных штанах и черных зимних ботинках.

Всех, кто что-либо слышал или знает о местонахождении мальчика, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU