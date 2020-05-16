2020-05-16T14:24:08+03:00
Происшествия

Мошенник из Тольятти обманул воронежскую пенсионерку на 300 тысяч рублей и попался полиции

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы
Юлия ДИДЕНКО
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Деньги пожилая женщина передала аферисту через таксиста.Деньги пожилая женщина передала аферисту через таксиста.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Самарской области задержали мошенника, обманувшего воронежскую пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 16 мая.

В апреле этого года 71-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился правоохранителем. Он заявил, что сын пенсионерки попал в ДТП и ему грозит уголовная ответственность. Аферист предложил решить вопрос за деньги. Сумму необходимо было передать с водителем такси. Женщина испугалась за сына и отдала 300 тысяч рублей. А затем горожанка связалась сыном, который сказал ей, что не попадал в аварию.

По камерам видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность преступника. Им оказался 31-летний житель города Тольятти. У задержанного нашли мобильный телефон, а также сим-карту и банковскую карту, на расчетный счет которой водитель такси предположительно перевел переданные ему деньги.

В настоящее время устанавливается причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. На него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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