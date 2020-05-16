Воронежец получил 8 лет колонии строгого режима за перевоз наркотиков на 500 тысяч рублей

16 Май 2020 2020-05-16T13:08:05+03:00

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Левобережный райсуд Воронежа вынес приговор 37-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

Суд установил, что в июле прошлого года мужчина купил наркотики на 500 тысяч рублей. Партию запрещенного вещества он попытался вывезти в Ростовскую область, чтобы продать. Но на 515 километре трассы М-4 «Дон» его задержали. В автомобиле у него нашлипочти 5 кг гашиша, порядка 3 тысяч таблеток «экстази», 50 граммов кокаина и 396 граммов марихуаны.

Теперь мужчина проведет к колонии строгого режима восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU