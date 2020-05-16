Новый прокурор Воронежской области за год заработал 3,5 млн рублей

16 Май 2020 2020-05-16T11:05:46+03:00

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Новый прокурор Воронежской области Александр Гулягин отчитался о доходах за 2019 год. За этот период он заработал 3,5 млн рублей. Декларации сотрудников прокуратуры опубликовали на сайте ведомства в пятницу, 15 мая.

В документе указано, что в пользовании у Александра Гулягина есть квартира площадью 149,2 кв. м. Также прокурор владеет дорогим мотоциклом Harley-Davidson, стоимость которого по разным меркам оценивается не менее чем в полмиллиона рублей. Кроме того, в декларации указан и годовой доход супруги Александра Гулягина. За этот период она заработала 560 тысяч рублей. В ее пользовании находится и автомобиль Mitsubishi Outlander.

Больше областного прокурора заработал лишь прокурор Каширского района Алексей Косякин. Его доходы за год составили 7,2 млн рублей. Помимо этого, он владеет земельным участком площадью 3757 кв. м и жилым домом площадью 258,7 кв. м. В собственности супруги прокурора имеется три квартиры, гараж и два автомобиля Subaru Impreza, Subaru Forester. При этом за год она заработала 700 тысяч рублей.

Напомним, Александр Гулягин ранее занимал должность прокурора Калужской области. Но в конце декабря 2019 года его перевели в Воронежскую область. Он начинал свою карьеру с поста следователя надзорного ведомства в Железнодорожном районе Хабаровска и дошел в карьерном росте в этом дальневосточном городе до поста прокурора Центрального района. Затем был сперва заместителем, а потом первым заместителем прокурора Владимирской области. С февраля 2014 года возглавил калужское отделение надзорного ведомства. У Александра Гулягина трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU