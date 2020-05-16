В Воронеже иномарка сбила 20-летнюю девушку на пешеходном переходе

16 Май 2020 2020-05-16T10:09:37+03:00

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В Воронеже 37-летний водитель иномарки сбил 20-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 16 мая.

Авария произошла накануне, 15 мая, в 14.45. Водитель автомобиля «Опель Синтра» ехал по улице Краснозвездной со стороны Путиловской в направлении улицы Перхоровича. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 20-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения

В результате ДТП девушку с различными телесными повреждениями доставили в больницу. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано 99 ДТП, из них в областном центре – 66, на федеральных трассах - три, в районах области –30. В трех ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU