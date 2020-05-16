2020-05-16T08:01:17+03:00
Происшествия

Под Воронежем пять человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Жители Новоусманского района отдали государству в общей сложности 46 тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
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В Новоусманском района за нарушение самоизоляции оштрафовали пять человек. Решения вынес местный суд. Общий размер штрафов составил больше 46 тысяч рублей.

Так, один нарушитель заплатил 1 тысячу рублей, два других - по 7,5 тысячи рублей, а еще двое нарушителей - по 15 тысяч рублей. Кроме того, одно юридическое лицо за нарушение действующих санитарных правил, невыполнении противоэпидемических мероприятий, совершенные при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих заплатило административный штраф в 200 тысяч рублей.

Напомним, с 12 мая в Воронежской области можно получить штраф за нахождение без маски в общественных местах. Диапазон сумм будет тот же, что и за немотивированное нахождение на улице, – от 1 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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