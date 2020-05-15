Воронежские лютеране не смогли отстоять кирху в центре города

15 Май 2020 2020-05-15T20:10:59+03:00

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Воронежские лютеране не смогли отстоять кирху на улице Карла Маркса. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение областного Арбитражного суда о передаче помещения в собственность государству.

Напомним, в 2017 году приход вывели из состава централизованной Евангелическо-Лютеранской церкви России. Религиозная организация тогда начала действовать, как независимая. Но такого рода сооружения могут принадлежать только ЦРО. Тогда Росимущество по Воронежской области в августе прошлого года обратилось в арбитражный суд с иском к евангелическо-лютеранскому приходу Святой Марии Магдалины. От религиозной организации требовалось освободить нежилое двухэтажное здание, общей площадью 273,4 кв.м. В

В конце прошлого года суд встал на сторону истца. Управление требовало в течении десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу освободить и передать помещение территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области.

Однако лютеране не теряли надежд и подали апелляционную жалобу. Но удовлетворять ее суд отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU