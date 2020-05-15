Для воронежских медиков открыли «горячую линию» по доплатам по коронавирусу

15 Май 2020 2020-05-15T19:01:47+03:00

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В Воронежской области открыли «горячую линию» по доплатам медикам, работающим с больными коронавирусом пациентами. Об этом рассказали в региональном правительстве. Узнать всю информацию о положенных врачам доплатах можно по номеру +7 (473) 212-61-19 добавочный номер 6.

Напомним, о дополнительных выплатах для врачей, борющихся с коронавирусом, в начале апреля заявил Владимир Путин. Так, медикам, работающими с пациентами, зараженными Covid-19, обязаны выплатить от 30% до 100% от их среднемесячного дохода. Мы уже рассказывали, как рассчитывает размер дополнительны выплат и кто конкретно их должен получить.

Всего медикам, борющимся с коронавирусом, за указанное время перечислили более 115 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU