2020-05-15T18:27:11+03:00
Происшествия

Под Воронежем пьяный мужчина украл 9 гусей, но по дороге 7 из них удалось от него скрыться

Двух птиц он успел продать до того, как его задержали сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новоусманском районе задержали 38-летнего местного жителя, которого подозревают в похищении гусей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 15 мая.

Инцидент произошел в селе Орлово в ночь на 4 мая. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пробрался во двор к местным жителям и из сарая похитил девять гусей. Птиц он поместил в мешок. Но по дороге пьяный сельчанин уронил его. В итоге семь пернатых сбежали, а двоих он успел поймать. Позже он продал их. Ущерб оценили в три тысячи рублей.

На похитителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Ранее мужчину уже судили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежская область может выйти на плато по коронавирусу уже в ближайшее время
Под Воронежем пьяный мужчина украл 9 гусей, но по дороге 7 из них удалось от него скрыться
Общегородской выпускной 2020 в Воронеже решили отменить
Воронежцы боятся забирать из больниц родственников, переболевших коронавирусом
Еще 77 жителей Воронежской области победили коронавирус
Воронежские бизнес-абоненты Tele2 потребляют вдвое больше интернет-трафика
В Воронежской области местные жители похитили водителя такси
В Воронежской области провели 78 тысяч тестов на коронавирус
На борту возвратного авиарейса из Еревана в Воронеж ожидается более 80 человек
Исполком РФС дал «зеленый свет» на еще один сезон воронежского «Факела» в ФНЛ
Воронежский врач прокомментировала беременность 13-летней девочки в приемной семье
Воронежец вонзил нож в грудь своего знакомого из-за ссоры
В районе Воронежской области, где до сих пор не было коронавируса, обнаружили трех больных
В Воронежской области сотрудник школы упал с двухметровой высоты и погиб
В Воронежской области будут судить наркосбытчиков, вещества через тайники
Воронежский аэропорт завысил цену парковки на 150 рублей
В Воронеже подлечивают зайку, найденную во время покоса травы под Тамбовом