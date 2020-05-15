Под Воронежем пьяный мужчина украл 9 гусей, но по дороге 7 из них удалось от него скрыться

15 Май 2020 2020-05-15T18:27:11+03:00

Двух птиц он успел продать до того, как его задержали сотрудники полиции

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В Новоусманском районе задержали 38-летнего местного жителя, которого подозревают в похищении гусей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 15 мая.

Инцидент произошел в селе Орлово в ночь на 4 мая. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пробрался во двор к местным жителям и из сарая похитил девять гусей. Птиц он поместил в мешок. Но по дороге пьяный сельчанин уронил его. В итоге семь пернатых сбежали, а двоих он успел поймать. Позже он продал их. Ущерб оценили в три тысячи рублей.

На похитителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Ранее мужчину уже судили.

ИСТОЧНИК KP.RU