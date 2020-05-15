Воронежцы боятся забирать из больниц родственников, переболевших коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T17:39:59+03:00

Люди думают, что такие пациенты даже после выздоровления являются инфекционно небезопасными

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В Воронежской области ежедневно выявляют около 50 случаев заражения коронавирусом. Примерно такое же количество пациентов выписывают из больниц после выздоровления. Но оказалось, что местные жители настолько напуганы Covid-19, что часто даже боятся забирать своих переболевших родственников из медучреждений. Об этом рассказал заведующий одного из отделений БСМП №8 Николай Клюшников. Видеозапись опубликовали в группе регионального правительства в соцсети в пятницу, 15 мая.

- Люди очень напуганы. В основном, это проявляется, когда мы выписываем родственников с отрицательными анализами на коронавирусную инфекцию, которые могут находиться в социуме, то некоторые люди боятся забирать таких пациентов домой. Они думают, что они являются инфекционно небезопасными. Соответственно, приходится их убеждать, рассказывать, что вылечившиеся не несут никакой опасности. Есть такая тенденция – люди боятся нового и неизвестного. Люди не знают, как с этой ситуацией дальше справляться, - поясняет Николай Клюшников.

Врач уверен, что в больницах есть точная диагностическая база, которая позволяет выписывать пациентов, зная, что они не несут угрозы для окружающих.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, в БСМП №8 на данный момент принят уже пятисотый пациент с подозрением на COVID-19. Стационар начал принимать больных с новой коронавирусной инфекцией с 6 апреля этого года. Для лечения больных здесь развернуто 450 коек.

Из 500 человек выздоровело и выписано 158. Остальные продолжают лечение, 12 пациентов находятся на ИВЛ. В больнице действует семь отделений: приемное, реанимационное, лабораторной диагностики и четыре пульмонологических. Работает 107 врачей, 184 средних и 48 младших медработников, а также 147 человек немедицинского персонала.

Про больных COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU