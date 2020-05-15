В Воронежской области местные жители похитили водителя такси

15 Май 2020 2020-05-15T16:48:11+03:00

Двое мужчин хотели, чтобы он бесплатно довез их до города

Изменить размер текста: A A

В Калаче продолжается расследование уголовного дела на двух местных жителей, которые похитили водителя такси. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в пятницу, 15 мая.

Выяснилось, что 20 апреля 31-летний водитель такси на автомобиле ВАЗ-21053 приехал по заказу за пассажиром. Там его ожидали двое пьяных мужчин 43 и 44 лет. После того, как горожане сели в машину, они напали на водителя с ножом и под угрозой убийства потребовали отвезти их в Воронеж.

Таксист испугался за свою жизнь и выполнил требования. Всю дорогу пассажиры продолжали удерживать водителя и забрали у него часть имущества. На одной из улиц столицы Черноземья водитель такси воспользовался отсутствием в машине второго мужчины и обратился в полицию.

Нападавших задержали и заключили под стражу. На них возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), а также по п.п. «а», «в», «г», «з» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека).

ИСТОЧНИК KP.RU