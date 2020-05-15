В Воронежской области провели 78 тысяч тестов на коронавирус

15 Май 2020 2020-05-15T16:19:24+03:00

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В Воронежской области медики провели уже 78 090 лабораторных исследований на наличие Covid-19 у людей, в том числе прибывших из субъектов, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Данные на 15 мая озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, по информации на утро, 15 мая, еще у 46 человек подтвердился коронавирус. Общее число заболевших достигло 1074. На данный момент в регионе изолировано в медучреждениях 828 человек, еще 2336 наблюдают на дому. От Covid-19 умерли 15 людей, 475 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU