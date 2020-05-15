2020-05-15T16:03:51+03:00
Общество

Воронежский врач прокомментировала беременность 13-летней девочки в приемной семье

Предполагаемым отцом ребенка стал сводный брат школьницы
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

«КП - Воронеж» уже рассказывала историю, которая произошла в Эртильском районе. В семье, где воспитываются 11 приемных детей, девочка 13-ти лет забеременела от сводного брата. Парень на год старше - ему 14. Делать аборт оказалось поздно. В ситуации разбираются следователи.

Мы попросили гинеколога детского и подросткового возраста Наталию Стогову рассказать, может ли юная мать выносить и родить здорового ребенка, при этом сохранив собственное здоровье.

- Подростки в 13 лет имеют разную степень половой зрелости. От нее будет зависеть процесс вынашивания и сами роды, - объясняет специалист. - Безусловно, во время такой беременности может возникнуть множество осложнений вплоть до смерти.

По словам Наталии Николаевны, материнская смертность среди 10-14-летних в шесть раз выше, чем у девушек 20-24 лет. Это мировая статистика. Кроме того, беременность и роды подростков в два раза чаще осложняются анемией, гестозами, преждевременными родами и кровотечениями. Сами младенцы в два раза чаще появляются на свет мертвыми, маленького веса, с задержками умственного развития и поздней диагностикой любой патологии.

Не стоит недооценивать и вопрос социальных последствий: качество жизни, ограничение образования и жизненных перспектив, повышенный риск повторной беременности, одиночества.

- Сейчас в Воронежской области подростковая беременность случается значительно реже, ребята стали больше предохраняться, - продолжает гинеколог. - За прошлый год у меня было около семи таких пациенток. В большинстве случаев беременность прерывается, хотя и это нежелательно. Но риски для здоровья, повторю, очень серьезные. На моей памяти девочки четыре только родили в возрасте 12-14 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Девочку никто не травит»: с 13-летней школьницей и ее сводным братом, от которого она забеременела, работают психологи. В Воронежской области разгорелся скандал в приемной семье (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежская область может выйти на плато по коронавирусу уже в ближайшее время
Под Воронежем пьяный мужчина украл 9 гусей, но по дороге 7 из них удалось от него скрыться
Общегородской выпускной 2020 в Воронеже решили отменить
Воронежцы боятся забирать из больниц родственников, переболевших коронавирусом
Еще 77 жителей Воронежской области победили коронавирус
Воронежские бизнес-абоненты Tele2 потребляют вдвое больше интернет-трафика
В Воронежской области местные жители похитили водителя такси
В Воронежской области провели 78 тысяч тестов на коронавирус
На борту возвратного авиарейса из Еревана в Воронеж ожидается более 80 человек
Исполком РФС дал «зеленый свет» на еще один сезон воронежского «Факела» в ФНЛ
Воронежский врач прокомментировала беременность 13-летней девочки в приемной семье
Воронежец вонзил нож в грудь своего знакомого из-за ссоры
В районе Воронежской области, где до сих пор не было коронавируса, обнаружили трех больных
В Воронежской области сотрудник школы упал с двухметровой высоты и погиб
В Воронежской области будут судить наркосбытчиков, вещества через тайники
Воронежский аэропорт завысил цену парковки на 150 рублей
В Воронеже подлечивают зайку, найденную во время покоса травы под Тамбовом