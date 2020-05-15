Воронежский врач прокомментировала беременность 13-летней девочки в приемной семье

15 Май 2020 2020-05-15T16:03:51+03:00

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«КП - Воронеж» уже рассказывала историю, которая произошла в Эртильском районе. В семье, где воспитываются 11 приемных детей, девочка 13-ти лет забеременела от сводного брата. Парень на год старше - ему 14. Делать аборт оказалось поздно. В ситуации разбираются следователи.

Мы попросили гинеколога детского и подросткового возраста Наталию Стогову рассказать, может ли юная мать выносить и родить здорового ребенка, при этом сохранив собственное здоровье.

- Подростки в 13 лет имеют разную степень половой зрелости. От нее будет зависеть процесс вынашивания и сами роды, - объясняет специалист. - Безусловно, во время такой беременности может возникнуть множество осложнений вплоть до смерти.

По словам Наталии Николаевны, материнская смертность среди 10-14-летних в шесть раз выше, чем у девушек 20-24 лет. Это мировая статистика. Кроме того, беременность и роды подростков в два раза чаще осложняются анемией, гестозами, преждевременными родами и кровотечениями. Сами младенцы в два раза чаще появляются на свет мертвыми, маленького веса, с задержками умственного развития и поздней диагностикой любой патологии.

Не стоит недооценивать и вопрос социальных последствий: качество жизни, ограничение образования и жизненных перспектив, повышенный риск повторной беременности, одиночества.

- Сейчас в Воронежской области подростковая беременность случается значительно реже, ребята стали больше предохраняться, - продолжает гинеколог. - За прошлый год у меня было около семи таких пациенток. В большинстве случаев беременность прерывается, хотя и это нежелательно. Но риски для здоровья, повторю, очень серьезные. На моей памяти девочки четыре только родили в возрасте 12-14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU