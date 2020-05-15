2020-05-15T15:49:01+03:00
Происшествия

Воронежец вонзил нож в грудь своего знакомого из-за ссоры

Конфликт произошел в жилом массиве Олимпийский
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже задержали мужчину, чуть не убившего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 15 мая.

В полицию обратились сотрудники медучреждения, в которое доставили 19-летнего парня с проникающим ранением грудной клетки. На место прибыли правоохранители. Оказалось, что вечером в жилом массиве Олимпийский между пострадавшим и его 23-летним знакомым произошел конфликт, который перерос в драку. Тогда он схватил нож и воткнул его в грудь оппоненту.

Сотрудники полиции быстро задержали подозреваемого. Им оказался житель Воронежа, которого ранее судили за имущественные преступления. В отделе он признал вину.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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