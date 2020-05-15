2020-05-15T14:45:16+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить наркосбытчиков, вещества через тайники

Мужчины сотрудничали с запрещенным интернет-магазином по продаже наркотиков
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области ждут суда участники преступной группы, распространявшей наркотики в крупных райцентрах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области в пятницу, 15 мая.

Выяснилось, что 31-летний мужчина и его приятели, 28 и 26 лет решили продавать наркотики в регионе. Они сотрудничали с запрещенным интернет-магазином по сбыту наркотических веществ и оборудовали тайники на территории Лисок, Новой Усмани, Боброва и других крупных райцентров. Вещества они развозили на автомобиле «БМВ». Забирали крупные партии синтетики местные жители в лесу.

Весной 2019 года их задержали сотрудники полиции. Во время обысков у мужчин нашли около 100 граммов синтетических наркотиков. В настоящее время отношении 31-летний и 26-летний участники преступной группы заключены под стражу. А 28-летний мужчина находится под домашним арестом.

По ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», организованной группой в крупном размере» им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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