Воронежский аэропорт завысил цену парковки на 150 рублей

15 Май 2020 2020-05-15T14:31:12+03:00

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Воронежский аэропорт установил монопольно высокую цену на парковку машин. Необоснованную стоимость стоянки сотрудники УФАС по Воронежской области выяснили во время проверки. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

По данным антимонопольной службы, предоставлением услуг парковки на территории международного аэропорта имени Петра I занимается компания ООО «Паркинг-Авиа». Стоимость стоянки до 15 минут бесплатна, а вот с 15 до 60 минуту она поднимается до 250 рублей. Оставить свою машину на час и более стоит 200 рублей.

Фирма занимает доминирующее положение на рынке услуг по парковке автомобилей в этой зоне обслуживания. Кроме того, на расстоянии не более 500 метров от аэропорта отсутствуют альтернативные бесплатные парковки.

- Выяснилось, что компания включило в структуру цены на указанную услугу экономически необоснованные затраты и прибыль. По материалам дела общая сумма необоснованно включенных в структуру цены расходов составила порядка более 3 000 000 рублей, а необходимая норма прибыли была завышена в два раза, - пояснили в УФАС по региону.

На самом же деле парковка должна стоить 95,6 рубля в час. Цена завышена на 150 рублей. Компании «Паркинг-Авиа» управление выдало предписание установить справедливую и экономичеки обоснованную цену парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU