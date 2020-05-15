Воронежский аэропорт завысил цену парковки на 150 рублей
Воронежский аэропорт установил монопольно высокую цену на парковку машин. Необоснованную стоимость стоянки сотрудники УФАС по Воронежской области выяснили во время проверки. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».
По данным антимонопольной службы, предоставлением услуг парковки на территории международного аэропорта имени Петра I занимается компания ООО «Паркинг-Авиа». Стоимость стоянки до 15 минут бесплатна, а вот с 15 до 60 минуту она поднимается до 250 рублей. Оставить свою машину на час и более стоит 200 рублей.
Фирма занимает доминирующее положение на рынке услуг по парковке автомобилей в этой зоне обслуживания. Кроме того, на расстоянии не более 500 метров от аэропорта отсутствуют альтернативные бесплатные парковки.
- Выяснилось, что компания включило в структуру цены на указанную услугу экономически необоснованные затраты и прибыль. По материалам дела общая сумма необоснованно включенных в структуру цены расходов составила порядка более 3 000 000 рублей, а необходимая норма прибыли была завышена в два раза, - пояснили в УФАС по региону.
На самом же деле парковка должна стоить 95,6 рубля в час. Цена завышена на 150 рублей. Компании «Паркинг-Авиа» управление выдало предписание установить справедливую и экономичеки обоснованную цену парковки.
ИСТОЧНИК KP.RU