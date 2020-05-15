В Воронеже подлечивают зайку, найденную во время покоса травы под Тамбовом

15 Май 2020 2020-05-15T13:42:55+03:00

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В воронежский центр реабилитации диких животных «Сердце леса» привезли зайку, которой всего 2 дня. Малышку нашли под Тамбовом во время покоса травы. Ее случайно зацепили триммером.

Волонтеры рассказали, что зайцы-беляки - редкость для Воронежской области, поэтому через несколько дней спасенную передадут в Москву в «Дом зайца», чтобы найти ей новую семью. Сейчас малышка чувствует себя хорошо.

Напомним, несколько дней назад в центр реабилитации из Борисоглебска доставили зайчонка, которому около двух недель. У детеныша диагностировали истощение.

ИСТОЧНИК KP.RU