В Воронеже подлечивают зайку, найденную во время покоса травы под Тамбовом
Малышке всего 2 дня
Фото: из группы центра реабилитации диких животных «Сердце леса».
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В воронежский центр реабилитации диких животных «Сердце леса» привезли зайку, которой всего 2 дня. Малышку нашли под Тамбовом во время покоса травы. Ее случайно зацепили триммером.
Волонтеры рассказали, что зайцы-беляки - редкость для Воронежской области, поэтому через несколько дней спасенную передадут в Москву в «Дом зайца», чтобы найти ей новую семью. Сейчас малышка чувствует себя хорошо.
Напомним, несколько дней назад в центр реабилитации из Борисоглебска доставили зайчонка, которому около двух недель. У детеныша диагностировали истощение.
ИСТОЧНИК KP.RU