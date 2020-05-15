В Эртильском районе Воронежской области появился новый прокурор

15 Май 2020 2020-05-15T13:41:36+03:00

Руководящий пост был вакантным с декабря 2019 года [фото]

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В Эртильском районе – новый прокурор. Им стал Роман Шопин, ранее работавший заместителем прокурора Новохоперского района. Произошла своеобразная кадровая рокировка. Прежний прокурор Эртильского района Александр Матвеев еще в декабре 2019 года стал руководителем надзорного ведомства именно в Новохоперском районе.

34-летний Роман Шопин окончил ВГУ, в органах прокуратуры работает с декабря 2008 года. Трудился на постах помощника и старшего помощника Поворинского межрайонного прокурора. С апреля 2012 года стал заместителем прокурора Новохоперского района.

Роман Шопин женат, воспитывает дочь и сына.

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ИСТОЧНИК KP.RU