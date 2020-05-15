В Эртильском районе Воронежской области появился новый прокурор
В Эртильском районе – новый прокурор. Им стал Роман Шопин, ранее работавший заместителем прокурора Новохоперского района. Произошла своеобразная кадровая рокировка. Прежний прокурор Эртильского района Александр Матвеев еще в декабре 2019 года стал руководителем надзорного ведомства именно в Новохоперском районе.
34-летний Роман Шопин окончил ВГУ, в органах прокуратуры работает с декабря 2008 года. Трудился на постах помощника и старшего помощника Поворинского межрайонного прокурора. С апреля 2012 года стал заместителем прокурора Новохоперского района.
Роман Шопин женат, воспитывает дочь и сына.
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ИСТОЧНИК KP.RU