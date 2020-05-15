2020-05-15T13:20:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Воронежской области потребовал зарезервировать еще 399 коек для больных коронавирусом

Александр Гусев сообщил, что делает это для скорейшего выхода из режима самоизоляции
Юрий КОЗЛОВ
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В областном правительстве утверждают, что и сейчас к приему больных готовы достаточно коек, даже выше нормы.В областном правительстве утверждают, что и сейчас к приему больных готовы достаточно коек, даже выше нормы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение обеспечить еще 399 коек для тех, кто может заболеть коронавирусом. Как отметили в областном оперативном штабе, нормативная потребность в них региона, рассчитанная федеральным центром, составляет 1686. На данный момент их уже больше – 1796. А если поручение губернатора оперативно выполнят, их будет 2195.

- Развертывание новых коек нужно в первую очередь для выполнения методических рекомендаций Роспотребнадзора. Есть основания полагать, что все эти койки не будут заняты больными: ситуация в регионе контролируемая, медики и санврачи справляются, - заявил губернатор. - Численный рост коек нужен, чтобы как можно быстрее переходить от этапа к этапу по снятию ограничительных мер.

В оперативном штабе добавили, что подводка кислорода на данный момент обеспечена к 1 281 койке при нормативе 1 180. При этом 289 заболевших проходят лечение амбулаторно, а 475 человек уже выздоровели.

Напомним, на данный момент коронавирус обнаружили у 1074 жителей области, 15 из них умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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