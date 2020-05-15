2020-05-15T12:45:54+03:00
Происшествия

Воронежец угнал автомобиль коллеги, чтобы быстрее вернуться домой после рабочего дня

Машина была припаркована на охраняемой стоянке
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 15 мая.

30-летний владелец ВАЗ-2115 обратился в полицию и рассказал, что накануне как обычно оставил свою машину на охраняемой стоянке на улице Антонова-Овсеенко недалеко от места работы. По привычке мужчина не стал забирать ключ из замка зажигания, чтобы не потерять его во время работы. Когда же он в конце рабочего дня вернулся на стоянку, автомобиля уже не было.

По камерам видеонаблюдения сотрудники полиции быстро установили угонщика. Им оказался коллега хозяина машины, который знал о привычке знакомого оставлять ключи в машине. Автомобиль он похитил, чтобы быстрее добраться с работы до дома.

Машину забрали. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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