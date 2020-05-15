Под Воронежем водитель иномарки сбил ехавших на велосипеде девочек 8 и 11 лет

15 Май 2020 2020-05-15T12:37:56+03:00

У велосипеда после аварии оказалось сильно погнуто заднее колесо. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В четверг, 14 мая, в 19.40 на 34 километре дороги в обход Воронежа 22-летний водитель «Шевроле-Ланос», двигавшийся со стороны поселка Латная в направлении Семилук, сбил двух девочек 8 и 11 лет, ехавших на велосипеде. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полицейских, дети ехали без надколенников, налокотников, шлема – короче, совершенно без защитной амуниции, положенной для велосипедистов. Во время аварии они поворачивали налево по ходу движения автомобиля. Обеих девочек с травмами разной степени тяжести отвезли в больницу.

У "Шевроле" разбито лобовое стекло.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства ДТП. Просим родителей объяснять своим детям правила безопасности при езде на велосипеде и мотоцикле. И вообще не разрешать школьникам, тем более ученикам младших классов, одним выезжать на дорогу - призывают в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU