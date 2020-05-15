2020-05-15T12:07:29+03:00
Происшествия

В Воронеже пожарные не могли подъехать к горевшей квартире, где погибла женщина, из-за припаркованных машин

В МЧС просят не загромождать автомобилями дворы
Юрий КОЗЛОВ
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Жуткое ЧП произошло в доме № 67 на улице Минской Железнодорожного района. Там около полуночи 15 мая загорелась квартира на десятом этаже. О пожаре в МЧС сообщили в 00.15, в 00.43 пламя полностью потушили. Выгорела одна из комнат в двухкомнатной квартире, остальные помещения были сильно закопчены. На пожаре погибла 33-летняя девушка, 59-летнюю женщину, также находившуюся там, госпитализировали.

- Пожар удалось бы потушить раньше, если бы не одно обстоятельство – двор дома был загроможден припаркованными автомобилями, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - До подъезда, в котором горела квартира, не удалось доехать 80 метров – именно на это расстояние пришлось прокладывать рукава шлангов, а потом тянуть их на 10 этаж. Об установке пожарной лестницы в таких условиях и говорить не приходилось. Не утверждаем, что если бы не припаркованые машины, можно было избежать жертв на пожаре на Минской, но действия наших сотрудников они точно сильно затруднили. Просим воронежцев, чтобы они, паркуя свои автомобили, не забывали о том, что надо оставить достаточное расстояние для спецтранспорта – от ЧП никто не застрахован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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