В Воронеже сотрудница медцентра перевела мошенникам 140 тысяч, пытаясь купить респираторы

15 Май 2020 2020-05-15T12:01:18+03:00

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В Воронеже сотрудница частного медицинского центра на Олимпийском бульваре перевела мошенникам 140 тысяч рублей, прежде чем поняла, что ее обманывают. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 15 мая.

Накануне, около 11 часов утра женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником фирмы, которая занимается продажей респираторов. Горожанка договорилась со звонившим о сделке, а затем перевела на его расчетный счет деньги. После этого продавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Всего за сутки зарегистрировано 20 сообщений о мошенничествах. Общий ущерб составил более двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU