Губернатор пообещал первыми на антитела к коронавирусу проверить воронежских врачей

15 Май 2020 2020-05-15T12:07:58+03:00

Врачам, находящимся на "передовой" борьбы с коронавирусом, губернатор пообещал обследование на антитела и своевременные дополнительные выплаты. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что воронежских врачей начнут проверять на антитела к коронавирусу.

- С 18 мая в Воронежской области начнется определение доли тех, кто имеет иммунитет к новому коронавирусу. И на первом этапе эти исследования проведем именно среди медработников, - сказал глава региона.

Также губернатор рассказал о дополнительных выплатах медицинским работникам. По его словам, из федерального бюджета пришли на эти цели 244 миллиона рублей. Из них, согласно графику, перечислены 102,2 млн рублей. В региональном бюджете на такие выплаты предусмотрено 217,5 млн рублей, из них выдали 14,8 млн рублей.

- Я лично контролирую все дополнительные выплаты воронежским медикам, борющимся с коронавирусом, - заявил Александр Гусев. - И в «пограничных» случаях, где для ряда категорий их обоснованность еще не подкреплена законодательством, пойдем навстречу медработникам. Вместе с федеральным центром найдем соответствующие решения, чтобы сделать такие выплаты.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU