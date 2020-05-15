В Воронежской области столкнулись четыре машины: водитель и два пассажира ранены

15 Май 2020 2020-05-15T11:04:29+03:00

У "Лады" разбито переднее стекло и одно крыло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В четверг, 14 мая, в 17.30 в Воронеже на 500 километре трассы «Дон» случилось ДТП. В аварию попали сразу четыре машины.

По предварительным данным, 50-летний водитель «Лады-Гранта», местный житель, ехавший со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, врезался в ехавшие впереди машины. Он протаранил «Ниссан-Примера», которым управлял 57-летний воронежец, «Дэу-Нексия» (за рулем был 56-летний житель столицы Черноземья), и «Ниссан-Альмера» (там баранку крутил 34-летний мужчина также из Воронежа). В аварии получили серьезные травмы водитель «Лады» и его пассажир – 45-летний воронежец, а также 56-летняя жительница Борисоглебска, ехавшая в автомобиле «Ниссан-Альмера». Всех троих отвезли в больницу. В обстоятельствах аварии продолжают разбираться.

У одного из "Ниссанов" помят багажник.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Еще один "Ниссан" поврежден очень сильно.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У "Дэу" поцарапан и помят бок.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 14 мая в Воронежской области зарегистрировали 93 ДТП, из них 64 – в Воронеже, 23 – в районах и 6 – на федеральных трассах. В трех авариях получили травмы семь человек, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU