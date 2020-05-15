2020-05-15T09:52:10+03:00
Происшествия

В Воронеже на ночном пожаре хозяин горевшей квартиры отравился дымом

Мужчину отвезли в больницу
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчину с отравлением продуктами горения увезли в больницу.Мужчину с отравлением продуктами горения увезли в больницу.Фото: из архива «КП»
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15 мая около четырех часов утра в Левобережном районе в доме № 4 на улице Меркулова загорелась однокомнатная квартира.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 3.56. На место ЧП выехали 11 наших сотрудников на трех машинах. Пожар ликвидировали в 4.13. В комнате 5х5 м. огонь повредил домашние вещи на площади четыре квадратных метра. 37-летний мужчина, по оперативной информации хозяин квартиры, был госпитализирован с отравлением продуктами горения. По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожности при курении, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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