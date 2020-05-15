В районе Воронежской области за нарушение режима самоизоляции будут судить 23 человека

15 Май 2020 2020-05-15T08:58:28+03:00

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В Бутурлиновском районном суде сообщили, что с 16 по 30 апреля к ним поступили 23 материала по административным делам за нарушение режима самоизоляции. Они возбуждены по части статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации».

В суде также рассказали, что рассмотрены пять из этих дел – на первый раз нарушители отделались предупреждением. В то же время по этой статье им грозил также штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

Напомним, в региональном судебном департаменте сообщили статистику по таким делам по состоянию на 6 мая. За нахождение на улицы без крайней необходимости были оштрафованы 214 жителей области. 174 из них вынуждены были расстаться с тысячью рублей, по десять – с 2 и 15 тысячами, шесть – с 1500, по четыре – с 5000 и 7500, три - с 3000. Также было по одному случаю, когда нарушители выкладывали по 7000, 10000 и 20000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU