Под Воронежем общественную активистку обвиняют в оправдании терроризма

15 Май 2020 2020-05-15T08:35:58+03:00

За пост в соцсети женщине грозит штраф до миллиона либо срок до пяти лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На женщину возбудили уголовное дело за пост в соцсети

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Сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального ГУ МВД в отношении 36-летней жительницы Новоусманского района.

По данным следствия, в октябре 2018 года эта женщина разместила в соцсети пост, оправдывавший теракт в Архангельске. Там мужчина подорвал себя у здания ФСБ, погиб сам и ранил трех сотрудников этой силовой структуры.

Женщина – фигура достаточно известная в среде общественных активисток Новоусманского района. Она выступала против повышения цен на проезд в Воронеже. По данным открытых источников, ее задержали еще в конце марта, но вскоре выпустили. На данный момент, по данным СК, ей избрали меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

По части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» женщине грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU