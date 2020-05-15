Драмтеатр покажет воронежцам в выходные два спектакля из репертуара 2000-х

15 Май 2020 2020-05-15T08:11:41+03:00

Постановки можно увидеть на сайте театра

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В выходные в рамках проекта #кольцовскийонлайн Воронежский драмтеатр покажет два спектакля из архива, которые появились в репертуаре в 2000-х годах.

В пятницу, 15 мая,театр представит комедию «Приходи и уводи» по пьесе Надежды Птушкиной (постановка Анатолия Иванова).

А в субботу, 16 мая, покажут спектакль Анатолия Иванова «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова.

Записи спектаклей будут доступны для просмотра на сайте театра в течение недели.

ИСТОЧНИК KP.RU