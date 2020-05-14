Спектакль Воронежского драмтеатра получил спецприз на онлайн марафоне "Дороги Победы"

14 Май 2020 2020-05-14T23:09:00+03:00

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Спектакль «Ворон» Кольцовского театра отметили на первом открытом театральном онлайн марафоне «Дороги победы», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спецприз «За прославление подвигов Победителей» получил спектакль «Ворон», поставленный Владимиром Петровым. Основу постановки составляют песни о Великой Отечественной войне известных бардов Юрия Визбора, Александра Городницкого, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Евгения Бачурина. Церемонии награждения прошла 12 мая в прямом эфире.

- Когда думаешь о спектаклях на эту тему, ставить цельные драматические произведения о войне достаточно сложно, потому что лучшие уже переставлены, а новых пьес на эту тему нет. Поэтому захотелось сделать что-то, сконцентрированное в музыке и в песнях. Каждая песня – это отдельный этюд, отдельная история, отдельная маленькая пьеса, которая раскрывает, как мне кажется, даже больше об ужасах, драмах, лирике войны, чем полнометражное произведение с одним сюжетом, с одними и теми же героями. Поэтому и появилась мысль найти песни, которые не так известны, песни очень серьезные, не пафосные, не растиражированные, которые для многих молодых людей, возможно, будут открытием. И эта идея оправдала себя, - отметил Владимир Петров.

На марафоне, организованном Димитровградским драматическим театром имени Островского, 9-10 мая свои лучшие спектакли показывали театры из Волгограда, Оренбурга, Самары, Перми, Чебоксар, Димитровграда, Дзержинска, Нижнего Тагила, Нижневартовска, Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, Армавира, Великого Новгорода, Кирова, Прокопьевска, Майкопа, Северодвинска, Нюрбы (Якутия), Стерлитамака. Зрителями марафона стали тысячи человек по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU