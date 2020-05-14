2020-05-14T19:48:10+03:00
Общество

В Воронеже солнце и дожди будут бороться до середины следующей недели

В регион пришел волновой циклон
Елена ФЕДЯШЕВА
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Не забывайте зонтики, выходя из домаНе забывайте зонтики, выходя из домаФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В ближайшие несколько дней погода в Воронеже будет капризной и переменчивой. То выглянет и пригреет солнце, то налетит холодный ветер и принесет дождь. Причиной такого прогноза станет волновой циклон с чередованием погодных условий. Периодические дожди сохранятся аж до середины следующей недели!

Общий температурный фон, тем не менее, обещает быть вполне майским. Дневная температура около 12-15 градусов, ночная – около 8-9 тепла. И заморозков садоводам пока можно не опасаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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