В Воронеже солнце и дожди будут бороться до середины следующей недели

14 Май 2020 2020-05-14T19:48:10+03:00

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В ближайшие несколько дней погода в Воронеже будет капризной и переменчивой. То выглянет и пригреет солнце, то налетит холодный ветер и принесет дождь. Причиной такого прогноза станет волновой циклон с чередованием погодных условий. Периодические дожди сохранятся аж до середины следующей недели!

Общий температурный фон, тем не менее, обещает быть вполне майским. Дневная температура около 12-15 градусов, ночная – около 8-9 тепла. И заморозков садоводам пока можно не опасаться.

ИСТОЧНИК KP.RU