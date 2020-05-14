Специалисты Росреестра проконсультировали воронежских ветеранов по вопросам прав на недвижимость

14 Май 2020 2020-05-14T19:19:50+03:00

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Около 20 ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов, а также детей войны получили онлайн-консультации у специалистов Управления осреестра Росреестра по Воронежской области 13 мая в ходе акции, приуроченной ко дню Победы.

Обратившихся интересовали вопросы, связанные с регистрацией объектов недвижимости, нарушением земельного законодательства, кадастровой стоимости и даже способы отказаться от земельного участка.

Например, жительница Воронежа Татьяна Владимировна узнала, как оформить собственность на дом, доставшийся от матери. Из документов на недвижимость у женщины имеется только договор застройки 1946 года, выданный на имя умершего отца.

В Росреестре женщине рассказали, что зарегистрировать дом можно по свидетельству о праве собственности или документах, подтверждающих права предыдущих владельцев. Таким образом, государственная регистрация права собственности на земельный участок возможна на основании имеющегося у заявительницу свидетельства.

А Галина Александровна из Воронежа хочет отказаться от принадлежащего ей заброшенного участка в Сомово, которым она не пользуется, но платит налог. Специалисты рассказали ей, как можно избавиться от обременяющей недвижимости:

- Прекратить право собственности на земельный участок можно путем совершения любой сделки по его отчуждению (купля продажа, дарение и т.д.). Можно подть заявление об отказе в орган регистрации прав. К нему надо приложить документ о праве на земельный участок. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если право собственности на земельный участок ранее было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU