Семь ресурсоснабжающих организаций Воронежской области уличили в сокрытии информации

14 Май 2020 2020-05-14T18:32:55+03:00

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Лискинская прокуратура проверила несколько ресурсоснабжающих организаций, поставляющих жителям района холодную воду. Оказалось, что информация о деятельности семи из них не размещена в открытом доступе, что является грубым нарушением закона.

- Тем самым нарушались права граждан на своевременный доступ к информации, в частности об объеме и качестве коммунальных услуг, состоянии расчетов потребителей с ресурсоснабжающей организацией, - пояснили в прокуратуре Воронежской области.

По материалам дела межрайонная прокуратура возбудила в отношении руководителей этих ресурсоснабжающих организаций административные дела. А суд, рассмотрев их, назначил должностным лицам наказание в виде предупреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU