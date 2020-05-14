Семь ресурсоснабжающих организаций Воронежской области уличили в сокрытии информации
Лискинская прокуратура проверила несколько ресурсоснабжающих организаций, поставляющих жителям района холодную воду. Оказалось, что информация о деятельности семи из них не размещена в открытом доступе, что является грубым нарушением закона.
- Тем самым нарушались права граждан на своевременный доступ к информации, в частности об объеме и качестве коммунальных услуг, состоянии расчетов потребителей с ресурсоснабжающей организацией, - пояснили в прокуратуре Воронежской области.
По материалам дела межрайонная прокуратура возбудила в отношении руководителей этих ресурсоснабжающих организаций административные дела. А суд, рассмотрев их, назначил должностным лицам наказание в виде предупреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU