2020-05-14T17:53:01+03:00
Общество

Водитель подал в суд на администрацию Семилук за яму на дороге

В этом райцентре под Воронежем из-за выбоины он попал в ДТП
Юрий КОЗЛОВ
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В Семилукский районный суд поступил иск водителя, попавшего в аварию из-за выбоины на дороге. В результате ДТП его машина была достаточно сильно повреждена.

Автомобилист вызвал сотрудников ГИБДД, оформил аварию, сделал оценку нанесенного ущерба. Собрав все официальные бумаги по ДТП, он подал в суд на администрацию Семилук. Мотивировал он свой иск тем, что на дороге не было каких-либо знаков, предупреждающих об опасном участке, не говоря уже о том, что вообще-то городские власти должны были позаботиться о состоянии проезжей части. С администрации он требует взыскать 134623 рубля и судебные расходы.

Напомним, утром 14 мая на улице Лидии Рябцевой провалилась в яму одним колесом «Альфа-Ромео». Недавно в этом месте устраняли водяную аварию, копали асфальт, а потом заново его делали. Владелец машины имеет неплохие шансы выиграть суд у коммунальщиков, если, конечно, захочет взыскать с них компенсацию за повреждение автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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