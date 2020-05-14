Ночью в Воронеже будут ремонтировать 18 дорог

14 Май 2020 2020-05-14T20:07:03+03:00

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Мэрия Воронежа рассказала, что предстоящей ночью дорожники и техника будут работать по 18 адресам: улица 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной): днём - устройство съездов, укрепление обочин; улица 40 лет Октября: днём - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона; улица Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров): днём - устройство съездов, укрепление обочин; улица Арбатская: ночью - укрепление обочин; улица Беговая: ночью - фрезерование а/б покрытия; улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): днём - устройство съездов, укрепление обочин; улица Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской): днём - устройство съездов, укрепление обочин; улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова): днём - подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона; улица Ленинградская: ночью - подготовительные работы под установку бортового камня; улица Майская (от дома №11 до дома №42): ночью - подготовительные работы под устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона; переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): днём - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, поднятие горловин колодцев; улица Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы): днём - устройство съездов, укрепление обочин; улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): днём - устройство съездов, укрепление обочин; площадь Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая): днём - устройство съездов, укрепление обочин; улица Хользунова (от дома №68 до Московского проспекта): ночью - поднятие горловин колодцев; улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): днём - устройство съездов, укрепление обочин; переулок Любы Шевцовой: днём - устройство щебёночного основания; улица Любы Шевцовой: ночью - устройство верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Дождь может внести в планы дорожников коррективы. Воронежцев просят не оставлять свои машины на ночь на этих участках улиц и проявлять осторожность во время поездок по ночному городу.

ИСТОЧНИК KP.RU