Пять лет заключения грозит жителю Воронежской области, сдавшему в утиль чужой бак

14 Май 2020 2020-05-14T17:41:54+03:00

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Следователи ОМВД по Калачеевскому району завершили расследование и передали в районный суд дело 46-летнего местного жителя, обвиняемого в краже металлического бака.

В апреле мужчина, ранее уже судимый за аналогичное преступление, позвонил в пункт приема черного металла и сообщил, что хочет сдать принадлежащий ему бак, стоящий у жилого дома в селе Заброды. Сотрудник фирмы выехал на место, распилил и вывез емкость. Приехавшему в пункт приема злоумышленнику отдали деньги за металл.

А потом в полицию с заявлением о краже обратилась жительница района, которой на самом деле принадлежал бак.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали причастного к краже местного жителя, который сразу сознался в содеянном, - рассказали в пресс-службе полиции. - Он пояснил, что приметил емкость еще в феврале и, понимая, что на стройке никого нет, решил сдать ее в металлолом. Вырученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемому грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU