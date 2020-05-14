В Воронежской области на пожаре погибла женщина

14 Май 2020 2020-05-14T16:57:59+03:00

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14 мая на улице Дорожной поселка Бирючий Грибановского района загорелся дом.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 10.42. На место ЧП выехали 11 наших сотрудников на трех машинах. Огонь потушили в 11.18. В жилом доме 13х5 метров пламя повредило комнату 4х5 м., коридор 2х5 м. и крыльцо 2х5 м. На пожаре погибла 81-летняя женщина. По предварительным данным, огонь загорелся из-за короткого замыкания электропроводки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU