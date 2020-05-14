2020-05-14T16:48:14+03:00
Общество

Водитель на «Maserati» промчался по воронежской набережной со скоростью 180 км/ч

Видео из салона авто выложили в соцсети
Ирина КАЗАНИНА
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кадр из видео со страницы "Мой и твой Воронеж" соцсети "Вконтакте"кадр из видео со страницы "Мой и твой Воронеж" соцсети "Вконтакте"
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В группе «Мой и твой Воронеж» во «Вконтакте» появилась видеозапись из салона автомобиля «Maserati», сделанная на набережной Массалитинова. Автор ролика (не исключено, что им был сам водитель) не без гордости зафиксировал показания спидометра. Цифры на электронном табло стремительно растут и достигают 180 км/ч. При этом на дороге есть машины, между которыми обладатель спортивного авто лавирует змейкой, держа руль одной рукой.

Очевидно, что запись сделана на майских праздниках: опоры вдоль дороги украшены флагами. А сама гонка происходила в дневное время, когда на дорогах достаточно других участников движения, для которых летящая «пуля» представляет угрозу.

К сожалению, определить личность лихача по видео вряд ли получится: в кадре нет ничего, что помогло бы полиции идентифицировать его или машину. Радует лишь то, что абсолютное большинство комментаторов осудили такой стиль вождения в условиях города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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